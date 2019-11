Nastolatka z Poznania królową TikToka. Ma 8,5 miliona fanów z całego świata!

Maria wyspecjalizowała się w tzw. efekcie przejścia. Jej klip jest na 20 miejscu wśród 30 najpopularniejszych klipów z tym efektem na TikToku. Portal thefirstnews.com nazwał ją "Transition Queen", czyli "Królowa Przejścia".

Na TikToku obserwuje Marię Jeleniewską z Poznania prawie 8,5 miliona Internautów, a jej klipy zdobyły 174 tysiące serduszek. Nastolatka ma swojego menadżera. Niedawno wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie" TVP2 wśród innych TikTokerów.

Poznaniankę znajdziecie na Tik Toku pod nickiem @jeleniewska.

Co to jest TikTok?

TikTok to aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i udostępnianie bardzo krótkich materiałów wideo. Została utworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 2016. Jest dostępna w ponad 75 wersjach językowych, w 150 krajach świata. TikTok łącznie ponad 500 milionów użytkowników. Korzystają z niego głównie osoby w wieku od 16 do 24 lat.