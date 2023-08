"Nasze życie zmieniło się w ciągu doby". Pracownica poznańskiego zoo jest sparaliżowana

Pani Anna należy do grona pracowników zoo w Poznaniu. Z apelem o wsparcie jej rehabilitacji zwróciła się do miłośników poznańskiego ogrodu zoologicznego jego dyrektorka Ewa Zgrabczyńska.

- Kochani! Wśród pracowników zoo znajdują się osoby wyjątkowe: Kruszynka czyli Ania Dombkowska do takich należy. Posadziła setki tysięcy kwiatów, wypieliła hektary warzyw. Na kolanach, kosztem kręgosłupa. Pracowita jak mrówka i całe życie związana z zoo. Zawsze pogodna, uśmiechnięta i życzliwa. Dobry człowiek, przekochana i silna kobieta, wydawało się niezniszczalna. Od kilku dni leży dotknięta paraliżem, z wyrokiem i latami rehabilitacji w tle. Musimy pomóc, musimy zawalczyć teraz o Nią, podziękować za lata pracy! Należy do osób bogatych duchem i życzliwością, ale na chorowanie i rehabilitację Jej nie stać. Najserdeczniej proszę o pomoc dla Kruszynki, żeby przetrwała i miała szansę na powrót do sił