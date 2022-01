Nauczyciele podsumowali rok 2021 w szkołach. Co było ich zdaniem najgorsze i najtrudniejsze w minionym roku?

W ankiecie na stronie glos.pl w dniach 8-30 grudnia 2021 r. oddano 2 tysiące głosów. Odpowiadano na pytanie "Żegnamy 2021 r. - kolejny bardzo trudny dla nas wszystkich. Nauczycielu, co było Twoim zdaniem, najgorsze, najtrudniejsze w mijającym roku dla edukacji? (można wybrać 2 odpowiedzi)". Przedstawiamy odpowiedzi od najrzadziej do najczęściej wskazywanych. Sprawdź, co zdaniem nauczycieli było najtrudniejsze w minionym roku --->>> Polskie uczelnie najlepsze na świecie

Robert Woźniak