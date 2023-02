Nauczycielka do ucznia: "Mam ci ściągać gacie?". Rodzice dostali nagranie. Co dzieje się w Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu?

Do naszej redakcji zgłosili się rodzice chłopca ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu. To na niego miała krzyczeć nauczycielka. Według przedstawionej przez nich wersji wydarzeń 26 października 2021 roku jedna z nauczycielek podczas lekcji przeprowadziła rozmowę z sześciorgiem dzieci. Temat miał dotyczyć zabawy, do której doszło dzień wcześniej. Zdaniem rodziców, nauczycielka krzyczała na uczniów.

- W pewnym momencie chwyciła naszego syna mocno za nadgarstek i szarpiąc wyprowadziła na korytarz. Taką wersję wydarzeń usłyszeliśmy. Świadkami zdarzenia na korytarzu były dwie nauczycielki ze świetlicy, które nie zostały wezwane na przesłuchanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym, monitoring z korytarza nie został również zabezpieczony pomimo naszej prośby. Rzeczniczka na informację o chwyceniu za rękę i szarpaniu przez nauczycielkę zapytała, czy posiadamy obdukcję

- mówią rodzice pokrzywdzonego chłopca. Podkreślają, że zdarzenie było traumatyczne dla dzieci, a ich syn do dziś korzysta z pomocy prywatnego psychologa.