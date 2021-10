Nauczycielka katolickiego liceum wyprowadziła uczniów z teatru w Poznaniu. Powód? Scena nagości

Nagość w sztuce w Teatrze Polskim w Poznaniu. Nauczycielka wyciągała uczniów z sali

– Z relacji aktorów i pracowników wynika, że w trakcie przedstawienia pani nauczycielka, która przyszła z grupą uczniów na spektakl, zaczęła bardzo się denerwować i w pewnym momencie wtargnęła do garderoby. Potem postanowiła wyciągnąć uczniów z sali, ku ich dużemu niezadowoleniu. Zrobiło się z tego bardzo duże zamieszanie

Zachowanie nauczycielki katolickiego liceum może zaskakiwać. Tym bardziej, że na stronie teatru widnieje informacja, że spektakl "Śluby panieńskie" skierowany jest do osób dorosłych. Co więcej młodzież, która przyszła na przedstawienie, miała zgodę rodziców. Dyrektor teatru podejrzewa, że nauczycielka nie była na to przygotowana i pewnie działała z troską o swoich podopiecznych, tylko nie zapanowała nad emocjami.