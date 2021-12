„Nauczycielka stosuje przemoc wobec ucznia”? Do internetu wyciekło wideo z lekcji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

W środę, 15 grudnia w godzinach popołudniowych tweet z wideo został usunięty z serwisu społecznościowego. Zdążyliśmy jednak się z nim zapoznać i zapytać o sytuację dyrekcję Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Co pokazywał filmik? Widać

było nauczycielkę, która prawdopodobnie bluzą uderzyła ucznia. Reszta klasy, jak i sam uczeń, śmiali się z tego zdarzenia. Co wywołało emocje nauczycielki? Tego nie wiadomo. Później kobieta wzięła plecak chłopaka i otworzyła okno. Na filmie nie widać, czy go wyrzuciła, czy postawiła na parapecie.

