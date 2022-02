Nauka zdalna w szkołach została skrócona! Ministerstwo edukacji i nauki podjęło decyzję. Kiedy uczniowie wracają do szkół? Sylwia Rycharska

Kiedy zapadła decyzja ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka o powrocie nauki zdalnej w całej Polsce, wielkopolscy uczniowie odpoczywali podczas ferii zimowych. W poniedziałek 31 stycznia je zakończyli. Ci z klas 5-8 podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie do 27 lutego, czyli do zakończenia feriowych turnusów w kraju. Natomiast młodsi, czyli przedszkolaki i dzieci z klas 1-4, uczestniczą w lekcjach w tradycyjny sposób. Waldemar Wylegalski/Zdjęcie ilustracyjne

Nauczanie zdalne dla uczniów klas 5-8 podstawówek i szkół ponadpodstawowych ma trwać do 27 lutego. Ministerstwo edukacji i nauki zapowiada jednak, że uczniowie zdalnie mogą się uczyć krócej. Chodzi głównie o te województwa, w tym wielkopolskie, które miały ferie w pierwszej turze, więc jako jedyne najdłużej zostały objęte nauczaniem na odległość - 4 tygodnie. Pozostałe regiony dzielą ten czas w połowie na odpoczynek zimowy. Aktualizacja: Rząd zdecydował o szybszym powrocie dzieci do szkół. - Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach 5-8 i szkołach ponadpodstawowych, o tydzień. A zatem nauka zdalna nie będzie trwała do końca lutego, do końca ferii, tylko wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego. Tydzień wcześniej niż zakładaliśmy w pierwotnym rozporządzeniu - powiedział Przemysław Czarnek podczas środowej konferencji 9 lutego.