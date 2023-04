Naukowcy z UAM i Politechniki Poznańskiej chcą walczyć z Alzheimerem. Szukają chętnych do badań Nicole Młodziejewska

Każda z osób, które wezmą udział w programie otrzymają pełne wyniki swoich badań, w tym wyniki badań słuchu, wzroku oraz wyniki konsultacji ze specjalistą z dziedziny psychiatrii/neurologii. fizkes/123rf.com

Opracowanie nowej, bezinwazyjnej metody diagnozowania choroby Alzheimera - to cel naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. - Mamy nadzieję, że prędzej czy później będziemy dysponować skutecznym lekiem, jednak może się okazać, że największą barierą w jego zastosowaniu będzie dostęp do wczesnej diagnostyki - mówią przedstawiciele UAM. W tym celu naukowcy poszukują chętnych do projektu badawczego zagrożonych rozwojem choroby.