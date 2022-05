Nawet 130 złotych za butlę z gazem! Różnica między poszczególnymi sprzedawcami może wynieść nawet 30 złotych. Dlaczego?

Cena za butlę wzrosła dwukrotnie

Butle gazowe to jedyne źródło tego paliwa w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich i mniejszych gmin. Jeszcze w drugiej połowie 2021 roku cena za najbardziej popularną 11-kilogramową butlę propan-butanu wahała się w granicach 50 – 60 złotych. Obecnie jest ona dwukrotnie wyższa.

Ceny za butlę różnią się w zależności od regionu, odległości od rozlewni oraz konkurencji na rynkach lokalnych. - Cena sprzedaży butli w naszej rozlewni w Pleszewie to 110 złotych. Do tej ceny należy doliczyć jeszcze marżę naszych parterów - mówi Maciej Chyż, rzecznik prasowy firmy Gaspol. Ich obecny przedział to od 90 do 130 złotych.