Nawet 400 zł za jedno danie! Najdroższe dania w restauracjach w Poznaniu Weronika Błaszczyk

Choć znaczna część osób poszukuje zwykle restauracji, gdzie za smaczny posiłek nie zapłaci dużo, to nie brakuje też tych, dla których cena nie gra roli. Przedstawiamy lokale w Poznaniu, które serwują jedne z najdroższych dań w mieście. Co zjemy w takich punktach? Ile zapłacimy? Przedstawione ceny dotyczą jednego dania dla jednej osoby. Sprawdź galerię z jednymi z najdroższych dań w Poznaniu ---> Szymon Starnawski/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (8 zdjęć)

100 złotych w pewnych restauracjach w Poznaniu to zdecydowanie za mała kwota, by móc wybrać sobie niektóre potrawy. Ile zapłacimy za jedne z najdroższych dań serwowanych w lokalach w stolicy Wielkopolski? Co to za wykwintne rarytasy? Przedstawiamy niezwykle smaczną galerię z jednymi z najdroższych dań, które można zjeść w Poznaniu!