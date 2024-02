Nękanie czy konflikt sąsiedzki? Mieszkaniec bloku w Poznaniu chce wyprowadzki sąsiadów. "Ci ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta"

Nękanie czy konflikt sąsiedzki?

- Cierpi moje zdrowie psychiczne i fizyczne, dodatkowo mam nieprzespane noce. Jesteśmy dręczeni pod każdym względem. Ci ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta

- skarży się Tomasz, najmujący od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych mieszkanie przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.

Mężczyzna twierdzi, że nie jest sam i informuje o liście podpisanej przez mieszkańców budynku, w którym wielu potwierdza uciążliwe zachowanie sąsiada. Z jego opowieści wynika, że ludzie zajmujący mieszkanie obok nie dają mu spokoju.

Jak twierdzi, sąsiadka głośno tupie, psy obsikały wycieraczkę, do tego mają dochodzić również przekleństwa oraz obrażanie przez mieszkańców budynku. Miało dojść nawet do sytuacji, w której drzwi wejściowe do mieszkania mężczyzny miały być wysmarowane psim kałem.