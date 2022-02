Netflix kręci w Krakowie serial fantasy o słowiańskich demonach. „Krakowskie potwory” z Andrzejem Chyrą już 18 marca

„Krakowskie potwory” – legendy Krakowa i słowiańskie demony w wydaniu Netfliksa

Krakowskie potwory to nowy serial od Netfliksa, który zadebiutuje już 18 marca. Chociaż słowiańska mitologia to też historie o dobrych, pomocnych duszkach, serial od Netfliksa skupi się na demonicznej stronie rodzimego folkloru.

Co ciekawe, produkcja ma być tak polska, jak to tylko możliwe – nie tylko nawiązuje do dawnych wierzeń, ale też skupia się na legendach związanych z Krakowem. To w tym mieście będzie toczyć się akcja, najprawdopodobniej zobaczymy w produkcji wiele ujęć krakowskiego Starego Miasta.

Czy Małopolska przyciągnie do siebie więcej turystów po premierze serialu? I czy w Krakowskich potworach zobaczymy smoka wawelskiego albo pana Twardowskiego w jego czarnomagicznej pracowni? Kraków ma wiele do zaoferowania w kwestii tajemniczych historii i magicznych postaci.