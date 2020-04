Netflix w ten weekend: Zostań w domu i oglądaj premierowe seriale i filmy! [17-19 kwietnia 2020]

Posłuchaj, jak brzmi… koronawirus!

Koronawirus? To brzmi nieźle! I choć takie stwierdzenie zakrawa o czarny humor, to jest w nim sporo prawdy – naukowcy z Massachusetts Institute of Technology postanowili przełożyć strukturę groźnego koronawirusa na zapis nutowy. Efekty eksperymentu są co najmniej interesujące…