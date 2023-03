NEXT FEST 2023 - Nowy festiwal w Poznaniu. Wystąpią Ralph Kamiński, Mery Spolsky i inni znani artyści. Sprawdź line-up!

NEXT FEST Music Showcase & Conference to 3-dniowy festiwal, który nie zamyka się na jeden gatunek muzyczny. Bogaty skład artystów przyciągnie miłośników muzyki i festiwali gustujących w różnych stylach, od folku przez pop aż do rocka i metalu. Koncerty będą odbywać się w poznańskich klubach w terminie 20-22 kwietnia.

Na scenie wystąpi m. in. Mrozu i Margaret. Nie zabraknie też głosu i ciekawych interpretacji Ralpha Kamińskiego. Publikę porwie szalona Mery Spolsky oraz Jamal, a poprockowe brzmienia zapewnią Sorry Boys. Usłyszymy też Igora Herbuta i Nosowską, prezentujących swój najnowszy materiał muzyczny, czy popowo-folkową Julię Pietruchę. Na scenie zaprezentuje się też będący połową duetu "Kwiat Jabłoni" - Jacek Sienkiewicz.