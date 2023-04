NEXT FEST 2023 w Poznaniu. Ponad 120 koncertów w trzy dni! Miasto cieszy się na prezentację... efektu remontów

- Festiwal muzyczny to dla wielu miast wizytówka i sposób na przyciąganie turystów. Z tego znany jest Sopot, z tego znane jest Opole. Jakiś czas temu rozmawiałem z osobami z branży muzycznej, które mają duże doświadczenie, takimi jak Piotr Kabaj, który był szefem Warner Bros. Powiedział mi wtedy, jak ważna jest rola takich festiwali muzycznych. Szefowie wydziału kultury przekonali mnie, by na tego typu projekty przeznaczać rozsądne pieniądze. W naszym przypadku to jest kwota miliona złotych. Z jednej strony cieszę się, że to jest bardzo istotne dla lokalnego rynku muzycznego i to nie tylko dla artystów, którzy tworzą w Poznaniu i wywodzą się z Poznania, ale również klubów muzycznych