Niby skończony, ale nie do końca. Tak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu!

Stary Rynek w Poznaniu

Rok 2017 to początek wielkich remontów w Poznaniu w ramach Projektu Centrum. Początkowo, zgodnie z zapewnieniem urzędników, prace miały zakończyć się do 2020 roku. Termin ten następnie wydłużono do 2022, a potem jeszcze do 2023 roku. Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Ostatecznie na spacer po nowej kostce wybrać się można było dopiero tuż przed świętami Bożego Narodzenia.