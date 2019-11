Nick Cave w Polsce 2020. Koncert w Arenie Gliwice [bilety, ceny]

Nick Cave and The Bad Seeds na Open'erze 2018. Koncert w Arenie Gliwice odbędzie się w maju 2020. Sprawdź ceny biletów.

Nick Cave and The Bad Seeds zagrają w Polsce. Słynna grupa 28 maja 2020 roku wystąpi w Arenie Gliwice. Koncert będzie częścią europejskiej trasy promującej najnowszy studyjny album Nicka Cave'a "Ghosteen". Bilety są już w sprzedaży. Ciąg dalszy artykułu poniżej.

Nick Cave and the Bad Seeds w Polsce. Koncert w Arenie Gliwice 2020 [bilety] Koncert grupy Nick Cave and the Bad Seeds odbędzie się w ramach promocji albumu „Ghosteen”, który ukazał się na platformach cyfrowych 4 października tego roku. Oficjalna premiera całości odbyła się dzień wcześniej, w serwisie YouTube. Natomiast wersje na winylu i CD są dostępne od 8 listopada. „Ghosteen” to 17. studyjna płyta grupy Nick Cave and The Bad Seeds. Krążek, zawierający pełne poezji, wzruszające kompozycje, jest dowodem na to, że Nick Cave wciąż mierzy się z żałobą po tragicznej śmierci swojego 15-letniego syna. Poprzednia płyta, „Skeleton Tree”, wydana w 2016 roku, była krzykiem rozpaczy, najnowsza jest rodzajem żałobnej pieśni, nie pozbawionej jednak nadziei. "...Świetny, podwójny album, stawiający desperację naprzeciw empatii i wiary. Z jednej strony nie powinno nas dziwić, że jest aż tak dobry… Niemniej, ciężko nie być oszołomionym” - napisał o płycie "The Guardian". "Arcydzieło melancholii” - podsumował z kolei magazyn "The Rolling Stone".

Nick Cave and The Bad Seeds w 2018 roku zagrał na Open'er Festivalu w Gdyni. Najnowsza trasa zespołu obejmie 19 krajów. Grupa odwiedzi m.in. Hiszpanię, Niemcy, Czechy, Węgry, Norwegię, Wielką Brytanię czy Izrael. Organizatorem koncertu w Arenie Gliwice jest agencja AlterArt, odpowiedzialna m.in. za festiwale Open'er i Kraków Live.

Nick Cave and The Bad Seeds w Polsce. Koncert w Arenie Gliwice 2020 [ceny biletów] Bilety na koncert trafiły do ogólnodostępnej sprzedaży 25 października 2019 i są dostępne m.in. na stronie oficjalnej artysty (nickcave.com) oraz na alterart.pl. Ceny zaczynają się od 169 zł. Nick Cave - legenda

Nick Cave, właśc. Nicholas Edward Cave, to australijski muzyk, poeta, pisarz, kompozytor, scenarzysta, a także aktor. Najbardziej znany z działalności w zespole Nick Cave and the Bad Seeds. Ponadto był także członkiem takich zespołów, jak Grinderman, The Birthday Party i The Boys Next Door.

Zespół Nick Cave and the Bad Seeds - przez ponad 30 lat działalności - osiągnął znaczący sukces komercyjny. Ich największy przebój to „Where the Wild Roses Grow” pochodzący z płyty „Murder Ballads”, zaśpiewany przez Cave’a w duecie z Kylie Minogue.