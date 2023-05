Nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach. Sprawdź planowane wyłączenia. Zobacz gdzie i kiedy wyłączą prąd od 2 do 8 maja

4 maja 2023

Obszar Swarzędz

w g. 08:00 - 13:00

Uzarzewo: ul. Zaciszna od 6 do 11.

Obszar Poznań Grunwald

w g. 08:30 - 12:30

ul. Wronczyńska 20, 22, 24, 26, 28, ul. Strykowska 4, 6, ul. Trzebawska 10, od 16 do 24 parzyste, od 1 do 25 nieparzyste, ul. Rosnowska od 3 do 13 nieparzyste, od 4 do 14 parzyste, ul. Chomęcicka 11, 12, 13, 14.

Obszar Poznań Jeżyce

w g. 08:30 - 11:30

ul. Owidiusza dz. 1/764.

Obszar Poznań Nowe Miasto

w g. 08:30 - 10:00

ul. Folwarczna 30A-E.