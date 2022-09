Nie będzie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci? Potężna klapa miejskiego programu. Wydano mniej niż 1 proc. budżetu

Głównym powodem zamknięcia projektu były problemy z realizacją programu przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, które odstąpiło od umowy. Jak twierdziła Joanna Olenderek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznań, głównym argumentem były obostrzenia pandemiczne, utrudniające dostęp do lekarzy. Budżet programu został zrealizowany na poziomie 1 proc.

- Nawet pandemia nie może być wytłumaczeniem fiaska. Ona mogła ograniczyć, a nie zniweczyć cały program. Skoro nie da się go zrealizować chociaż w połowie, to znaczy ze jest wadliwie skonstruowany. Głosowanie za oznaczałoby absolutorium dla wydziału za ten program, a on zupełnie nie trafił w zapotrzebowanie