Projekt przebudowy drogi Poznań-Mosina do kosza

Biurokratyczna opieszałość trwała 10 lat

Dlatego też wybrano trzeci wariant rozbudowy, w ramach którego obecna jezdnia zostałaby poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż trasy powstałyby lokalne drogi dojazdowe, umożliwiające dojazdy do posesji. Wniosek o rozbudowę złożono u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 2013 roku.

Wtedy to powstały trzy warianty jej rozbudowy . W ramach pierwszych dwóch wariantów miała ona zostać rozbudowana o drugą jezdnię, tworząc szybką, aglomeracyjną trasę dojazdową do Poznania. Wiązałyby się one jednak z wyburzeniem wielu budynków.

Przebudowie miał ulec odcinek od granicy Poznania, przy węźle autostradowym Poznań Luboń do skrzyżowania ulic Szosa Poznańska i Mocka w Mosinie oraz fragment Drogi Wojewódzkiej 431 od skrzyżowania do mosińskiego ronda. O potrzebie rozbudowy ciągu łączącego Poznań ze wschodnią częścią Lubonia, Puszczykowem i Mosiną mówi się od 2010 roku.

Projekt przebudowy drogi Poznań-Mosina do kosza

- Cała procedura środowiskowa dla naszej inwestycji trwała prawie 10 lat. Sprawiło to, że opracowana koncepcja przebudowy drogi stała się nieaktualna

Podjęcie takiej decyzji praktycznie zamknęło drogę do rozpoczęcia przebudowy.

- To bardzo niedobra wiadomość dla mieszkańców. Mieliśmy nadzieję, że nieustannie zakorkowany odcinek ulegnie poprawie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie będzie odwoływać się od decyzji i jak na razie nie planuje wracać do tematu przebudowy, ponieważ drogę należałoby zacząć projektować praktycznie od początku. Tymczasem obecna trasa jest niewydolna i stale zakorkowana .

- Mając na uwadze upływ czasu i dynamiczny rozwój obszarów gmin przyległych do Poznania nie jest możliwe zrealizowanie projektu w zakładanym przez koncepcję projektową kształcie

Koncepcja budowy, opracowana 10 lat temu, nie zawierała zmian, do których w międzyczasie doszło. Dodatkowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgodziła się na ich naniesienie po wydaniu decyzji środowiskowej. Ponadto w tym czasie tereny gmin, przez które droga przebiega, intensywnie się rozbudowywały. Dlatego też cała koncepcja w międzyczasie stała się przestarzała i trafiła do kosza.

Nie będzie przebudowy drogi. Jest alternatywa

Pewną alternatywą dla tego połącznia jest biegnąca niemal równolegle linia kolejowa Poznań - Wrocław. W godzinach porannego szczytu komunikacyjnego pociągi odjeżdżają ze stacji Mosina, przez Puszczykówko, Puszczykowo i Luboń średnio co pół godziny, a nawet częściej. Podobnie rozkład jazdy jest skonstruowany dla popołudniowych połączeń kolejowych. Poza godzinami szczytu pociągi kursują mniej więcej co godzinę - półtora godziny.

Czas przejazdu na poznański dworzec główny waha się między 17 a 19 minutami. W przypadku jazdy samochodem jest to czas praktycznie nieosiągalny, nawet w nocy, kiedy ruch jest zdecydowanie mniejszy. Kolej jednak ma swoje wady - część pociągów przejeżdżających przez trzy podpoznańskie gminy swoje trasy rozpoczyna w Lesznie, a niekiedy nawet we Wrocławiu, co oznacza, że bardzo często są zatłoczone.

Mimo to, od momentu uruchomienia na tej linii pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, połączeń jest więcej. Stanowi to realną alternatywę wobec braku planów rozbudowy głównej drogi dojazdowej do stolicy Wielkopolski.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]