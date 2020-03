Nie chcesz być jak Jaś Fasola? Zostań w domu i podziwiaj najsłynniejsze obrazy świata. Jak? Online!

Współczesny świat oferuje możliwości, jakie nie śniły się największym filozofom. Marzyliście, by zobaczyć słoneczniki Van Gogha lub Narodziny Wenus? Na razie może to być ciężkie do zrealizowania na żywo, na szczęście jednak największe muzea świata udostępniają nie tylko swoje zbiory, ale nawet całe wycieczki online. Choć podczas wirtualnego zwiedzania ciężko podziwiać fakturę farby, można doświadczyć kilku rzeczy niemożliwych podczas pobytu w galerii sztuki. Jakich? Można na przykład przyłożyć do obrazu łyżkę, by odkryć ukryty w nim kształt. Co jeszcze? Sprawdźcie sami, w tym momencie, zupełnie za darmo.

Social distancing Hasło "social distancingu", czyli społecznego dystansowania się, zyskuje ogromną popularność w dobie pandemii. W obecnej sytuacji przestaje być tylko wyborem, a staje się koniecznością. 24 marca podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Wśród nowych zasad bezpieczeństwa znalazło się ograniczanie przemieszczania się. https://twitter.com/PremierRP/status/1242437348836638720 Oznacza to, że Polacy - do 11 kwietnia - mogą wychodzić z domu wyłącznie do pracy, aby udzielać się jako wolontariusze w trakcie walki z koronawirusem lub w celu załatwienia najpilniejszych potrzeb życia codziennego - a więc po zakupy lub na spacer z psem. Premier zachęcał, by w ramach czasu wolnego wykorzystywać nowoczesne narzędzia online, nie tylko do komunikowania się ale także w celach rozrywkowych czy też kulturalnych. Jednym z pomysłów może być wirtualne oglądanie dzieł sztuki znanych na całym świecie. Sztuka online W jaki sposób odbyć wirtualną wycieczkę do muzeum? Jest to bardzo proste. W galerii prezentujemy 10 propozycji na wirtualne zwiedzanie, wraz z linkami do odpowiednich stron. Zobacz galerię (11 zdjęć) Zasoby sztuki w internecie są na tyle szerokie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Google Arts & Culture połączyło siły z ponad 2500 muzeami i galeriami na całym świecie, aby zapewnić użytkownikom wirtualne wycieczki i wystawy online w najbardziej znanych muzeach na całym świecie. Kolekcja Google Arts & Culture obejmuje placówki takie jak: Muzeum Brytyjskie w Londynie

Muzeum Van Gogha w Amsterdamie

Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku

Muzeum Narodowe w Warszawie oraz dosłownie setki innych miejsc, w których można zdobyć wiedzę na temat sztuki, historii i nauki. Dodatkowo strony różnych muzeów wielokrotnie same udostępniają możliwość zwiedzania online. W wirtualnych ekspozycjach jest coś wyjątkowego, czego nie uraczycie na żywo: sale są... kompletnie puste!