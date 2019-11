Nie masz pomysłu na weekend? Te miejsca totalnie Cię zachwycą

Lubuskie to region dla wymagających. Znajdziesz u szlaki piesze, rowerowe, przemieścisz się na łódce czy kajaku. Raj dla miłośników aktywnie spędzonego czasu. Historia i architektura przejawia się tutaj w postaci pięknych zamków i pałaców.

Czy to wyświechtana fraza? Niekoniecznie, biorąc pod uwagę fakt, ze wciąż są w Polsce miejsca, o których nie mamy pojęcia, regiony, których historia jest tajemnicą i tereny, na których natura dalej gra pierwsze skrzypce. Na dłuższy urlop często wybieramy zagranicę, ale weekendy i krótsze wypady dobrze spędzić w Polsce, nie marnując czasu na dojazd do miejsca wycieczki .

Znajdź chwilę wolnego czasu, wybierz jeden z 5 szlaków i zobacz, gdzie Cię poniesie:

pasja,

cierpliwość,

spełnienie,

duma,

tradycja.

Wirtualny przewodnik, który zachęca do realnej podróży

Jest duża szansa, że przechodząc przed kolejne ścieżki "polskiej Toskanii" najdzie Cię ochota na realną wycieczkę. Ułatwiamy Ci planowanie! Po przejściu przez 5 charakterystycznych miejsc otrzymasz podsumowanie wraz z listą miejsc, które warto odwiedzić, oraz mapą.

Przewodnik interaktywny po województwie lubuskim to pierwsza realizacja na tak dużą skalę. Żyjemy w świecie wirtualnym, ale piękno województwa lubuskiego zachęca do tego, by zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć na własnej skórze.