Nie masz tabliczki z numerem domu? Grozi ci 250 zł grzywny, ale Sejm chce poluzować przepisy

Tabliczka z numerem domu obowiązkowa. Co grozi za jej brak?

Większość właścicieli domów jest świadoma obowiązku umieszczenia na budynku (niekiedy także na ogrodzeniu) tabliczki z numerem domu, jednak w praktyce wiele osób go ignoruje. To nie tylko kłopot m.in. dla listonosza, ale też ryzyko kary finansowej dla samego właściciela. Jak podaje art. 64 Kodeksu wykroczeń:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. (…) Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, te same zasady obowiązują w przypadku tabliczek z nazwą ulicy czy placu. Prawo w tym zakresie uchwalono w czasach PRL-u, by łatwiej było dostarczać przesyłki, jednak w praktyce jest to zwykle martwy przepis, a gminy nie egzekwują jego przestrzegania.