"Nie miałam wyjścia - musiałam mówić". Jak Ukraińcy odnajdują się w polskiej rzeczywistości?

Z panem Ryszardem porozmawialiśmy też o problemach z aklimatyzacją. Podkreślił on, że sytuacja osób, które wyjechały przed wojną, i tych, które uciekły po inwazji rosyjskiej jest inna.

- Niektórzy przyjechali do Polski na długo przed 2022 rokiem. To byli ludzie, którzy z własnej woli podejmowali decyzję o emigracji. To pierwsze pokolenie emigrantów często nazywane jest pokoleniem entuzjastów. To znaczy, że to jest ich decyzja, są zmobilizowani i zazwyczaj pozytywnie nastawieni do kraju, do którego wyjeżdżają. W pewnym stopniu są to uogólnienia, ale zdecydowana większość to są osoby, które przyjeżdżają tutaj, żeby znaleźć pracę, dobrze zarabiać czy ustatkować się