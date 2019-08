Nie możesz uzbierać na auto? Policzyliśmy, ile musisz na nie pracować. Da się?!

Ile trzeba pracować na iPhone’a?

Ostatnio świat obiegła wieść, ile trzeba pracować w różnych krajach, by zarobić na nowego iPhone’a. Najdroższy z nowych modeli smartfona ma kosztować w Polsce ponad 7 tysięcy złotych, natomiast Gazeta.pl pod lupę wzięła „średnią” wersję, której cena w naszym kraju wyniesie 5729 złotych. Okazało się, że na nowe dziecko Apple najdłużej w Europie pracować muszą… Polacy, dla których środkowa wersja iPhone’a XS będzie okupiona 196 godzinami pracy. Zaraz za nami są Węgrzy, którzy na ten telefon popracują 10 godzin krócej. W większości europejskich krajów wystarczy jednak kilkadziesiąt godzin pracy, by móc kupić nowego iPhone’a, zaś by go kupić, najmniej napracują się Szwajcarzy, którym wystarcza zaledwie 24 godziny pracy, by zarobić odpowiednią kwotę.