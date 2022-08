Nie popełniaj tych błędów, pisząc e-maile! Oto lista, którą każdy powinien znać. Zaczynanie od "Witam" to dopiero początek Magdalena Konczal

Pisanie e-maili to jedna z podstawowych form komunikacji, zwłaszcza tej służbowej, choć nie tylko. Jednak wiele osób wciąż nagminnie popełnia te same błędy. Niektórzy nawet poprawiają innych, wskazując na błędne formy. Zaczynanie od słowa „Witam” i kończenie na „Pozdrawiam” to dopiero początek trudności z tworzeniem e-maili. Też zdarza wam się tak pisać?