Nie przegap! Ostatnie dni ważności bonu turystycznego. Co z bonem na wakacje 2023? Podpowiadamy, jak z niego skorzystać (k)

Ostatni dzwonek, by wykorzystać bon turystyczny Damian Kujawa/ Polska Press

Bon turystyczny - ferie 2023. Czas na pobranie bonu turystycznego, uprawniającego do dofinansowania wypoczynku dziecka upływa z końcem marca tego roku - informuje minister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Czy mimo to można wykorzystać bon turystyczny na wakacje 2023? Podpowiadamy, jak to zrobić. W ramach programu Polski Bon Turystyczny aktywowano dotąd 3,87 mln bonów.