Nie przełożony, ale prawie odwołany: W tym roku poznański festiwal Ethno Port na pewno nie odbędzie się w swojej dotychczasowej formule

Nie ma wątpliwości, że Ethno Port można śmiało zaliczyć do grona największych imprez masowych o charakterze kulturalnym, jakie odbywają się w Poznaniu. Tym samym, los festiwalu od samego początku epidemii oraz rządowych obostrzeń wisiał na włosku. I choć z początku mogło się wydawać, że przesunięcie go na wrzesień jest najlepszym rozwiązaniem, to jednak szybko okazało się, że i to jest niewystarczające, mając na uwadze również rozmach wydarzenia.

Ethno Port niemożliwy do zorganizowania

– Nie wiemy nic o jesiennych rygorach sanitarnych, bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy otwarte zostaną granice i obawiamy się, czy ogromne straty finansowe, które dotknęły również naszą instytucję, nie storpedują wszelkich planów. W takiej rzeczywistości rozmowy z artystami, negocjacje z ich agentami i jakiekolwiek inne poważne ustalenia są niemożliwe do przeprowadzenia – czytamy w najnowszym oświadczeniu festiwalu Ethno Port.