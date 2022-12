Nie rób tych rzeczy, jeśli chcesz mieć udany nowy rok! Dzięki tym zasadom zapewnisz sobie powodzenie i szczęście Weronika Błaszczyk

Za kilka dni kończy się 2022 rok i rozpoczyna kolejny 2023. Oznacza to wiele dni, które niosą ze sobą liczne nowe możliwości i szanse. Wszyscy chcą, by ich nowy rok był lepszy niż poprzedni. By tak też było, niejedna osoba tworzy swoje listy postanowień noworocznych, wyznacza sobie cele do zrealizowania czy też decyduje się na rozpoczęcie nowego hobby, pracy czy zaczyna odkładać na coś pieniądze. By mieć pewność, że następny rok będzie dobry, warto wiedzieć, że można sobie w pewien sposób pomoc. Ze Sylwestrem i nowym rokiem związanych jest sporo przesądów, mających zapewnić między innymi szczęście, miłość czy bogactwo. Sprawdź zatem, dlaczego lepiej coś zrobić bądź czego nie robić, żeby zapewnić sobie powodzenie w nadchodzących miesiącach!