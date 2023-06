Nie szczepisz swojego dziecka? Możesz dostać za to mandat. Nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia na walkę ze spadkiem liczby szczepień

- mówi Jolanta Uchman, pediatra.

I dodaje: - Obserwuję to też w swojej codziennej praktyce, że często przychodzą pacjenci, którzy deklarują, że nie będą szczepić dziecka, a w momencie, kiedy zaczynamy taką merytoryczną rozmowę i tłumaczę krok po kroku na czym polega proces szczepienia, jakie jest ryzyko nie zaszczepienia dziecka i jakie mamy przesłanki ku temu, że te szczepienia są bezpieczne, to wiele z tych osób decyduje się na szczepienie. To utwierdza mnie w tym przekonaniu, że gdybyśmy mieli czas na to, żeby spokojnie z rodzicami porozmawiać, potraktować ich jako partnerów i rozwiać ich wątpliwości, to ten procent wyszczepienia byłby dużo większy.