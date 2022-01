Nie tylko COVID-19. Na co chorowali poznaniacy w 2021 roku?

Mimo że pandemia COVID-19 wciąż trwa i koronawirus nie daje za wygraną, to nie można zapomnieć o innych wirusach, które nadal mogą nas atakować oraz pozostałych chorobach. Poznański sanepid przygotował raport, w którym podsumował zapadalność na choroby zakaźnie mieszkańców Poznania w ubiegłym roku. Co ciekawe, najwięcej zachorowań w 2021 roku nie wynikało z zakażenia koronawirusem, ale było spowodowanych... wirusem grypy. Sprawdź w galerii, na co chorowali poznaniacy w 2021. Przejdź dalej -->

pixabay.com