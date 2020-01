Nie tylko mieszkańcy odczują podwyżkę za śmieci. Podpoznańskie firmy również czekają duże zmiany

- Ze względu na zmiany w ustawie o czystości i porządku zgromadzenie związku było zmuszone wyłączyć ze związkowego systemu odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałe. Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który miał u nas złożoną deklarację, otrzymał pisemną informacje w tej sprawie - mówi Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt. - Gdybyśmy nie wyłączyli tych nieruchomości z naszego systemu odbioru, to musielibyśmy ciężar kosztów zagospodarowania odpadów z tych nieruchomości przerzucić w dużej mierze na mieszkańców, co jest niedopuszczalne - dodaje.

Od 1 stycznia każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, tzn. sklepu, firmy, urzędu, szkoły, przedszkola, domu pomocy społecznej, hotelu musi sam, we własnym zakresie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi. Selekt podjął decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych tego typu nieruchomości.

Czy zmiany dotyczą też działalności jednoosobowych? - W myśl zapisów ustawy, jeżeli jest to jednoosobowa działalność biurowa prowadzona w domu czy mieszkaniu, to nie musi być oddzielna umowa na odpady. W przypadku każdej innej działalności, nawet jednoosobowej ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, a więc jest obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów i oczywiście bezwzględny obowiązek segregacji na wszystkie frakcje - tłumaczy Dorota Lew Pilarska.

Śmieci zamiast do kosza będą trafiały do lasu?

Zarządcy siedemnastu gmin, które należą do Selektu, mają jednak wątpliwości. Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo uważa, że takie rozwiązanie może być pokusą dla firm, by śmieci nie trafiały do pojemników, a... były wyrzucane na dzikie wysypiska.