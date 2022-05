Nie uwierzysz, co ludzie wrzucają do toalet: słoiki, a nawet fragmenty asfaltu! A potem zdziwienia, skąd te awarie?! Leszek Kalinowski

To niewiarygodne co potrafi wyrzucić do toalety! Po ostatniej awarii tłoczni pracownicy Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji wyciągnęli z niej puszki od piwa, słoiki, a nawet fragment asfaltu. Zanieczyszczeń, które zatykają sieć, są całe tony. Warto o tym pamiętać i zastosować się do zaleceń ZWiK.