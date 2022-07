Nie wiesz co robić w wakacje? Tam dojedziesz bez samochodu. Ciekawe atrakcje blisko Poznania Angelika Sarna

Dojazd: 18 min. 7,90 zł za bilet normalny. Pociąg bezpośredni. Zamek w Kórniku, czyli zabytkowa rezydencja Działyńskich i Górków. Szczególnie kojarzący się z legendą o Białej Damie. Na terenie zamku zobaczyć można piękne Arboretum z rozmaitą roślinnością. Niedaleko znajduje się jezioro Breńskie i Kórnickie. Kolejna atrakcja --->

Upały oraz rozpoczynające się wakacje zachęcają do wycieczek, nie muszą być one koniecznie długie. Często wystarczy krótka jednodniowa podróż. Przedstawiamy kilka propozycji bez potrzeby dojazdu samochodem. W Wielkopolsce znajduje się wiele ciekawych atrakcji wartych zobaczenia. Do tych miejsc dojedziesz pociągiem lub komunikacją. Przedstawiamy ciekawe atrakcje blisko Poznania.