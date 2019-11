Nie wiesz, gdzie jest wypłata? Zrozumiesz te MEMY. O wypłacie się nie mówi, ale można się z niej śmiać

Co miesiąc to samo pytanie: gdzie moja wypłata?! W końcu to wcale nie żart, że do końca miesiąca zawsze zostaje za dużo dni i za mało pieniędzy. Tak naprawdę jest! Jeśli więc właśnie próbujesz przeżyć do kolejnej wypłaty albo zastanawiasz się, gdzie zginęły wszystkie pieniądze, które zarobiłeś w poprzednim miesiącu, wiedz, że nie jesteś sam! W tej samej sytuacji są tysiące internautów, którzy, by choć trochę zapomnieć o swojej niedoli, tworzą memy o wypłacie. Umówmy się - każdy je zrozumie. Zobacz najlepsze memy o wypłacie!

Memy o wypłacie. Wynagrodzenie w krzywym zwierciadle Jedni dostają ją pod koniec miesiąca, inni - wraz z początkiem nowego, a jeszcze inni dziesiątego dnia miesiąca. Jedno jest pewne - na wypłatę każdy czeka z utęsknieniem, a im bliżej jej terminu, tym bardziej za nią tęsknimy. Jeśli choć raz z uporem maniaka sprawdzałeś, czy na twoje konto wpłynęła już wypłata, bo twoja sytuacja finansowa była, delikatnie mówiąc, nieciekawa, z pewnością zrozumiesz memy o wypłacie tworzone przez internautów. Czasami nie pozostaje nic innego, jak po prostu pośmiać się z własnej niedoli, a zrozumienie ze strony innych i świadomość tego, że nie jesteśmy sami, też może poprawić humor. Jeśli zastanawiasz się, gdzie jest wypłata - zobacz memy internautów, którzy mają ten sam problem. Razem raźniej!