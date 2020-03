Nie wszyscy poznaniacy zostali w domach. Nad Wartą, Maltą, w parkach i lasach sporo spacerowiczów i rowerzystów [ZDJĘCIA]

Pogoda w sobotę zachęcała do spacerów. Słońce i ciepłe powietrze przyczyniły się do tego, że wielu poznaniaków mimo pandemii koronawirusa zdecydowało się opuścić domy. W mieście pojawiło się też dużo rowerzystów. Policja i straż miejska patrolowały ulice Poznania sprawdzając czy przemieszczający się poznaniacy stosują się do zasad bezpieczeństwa. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia z miasta --->