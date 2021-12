Nie wyrzucaj jedzenia po świętach, możesz pomóc potrzebującym. 90 procent polskich gospodarstw marnuje żywność w okresie świątecznym

Marnowanie żywości. Po świętach jedzenie trafia do kosza

Blisko 90 proc. gospodarstw domowych w okresie poświątecznym wyrzuca jedzenie do kosza na śmieci. Są to ogromne ilości zmarnowanej żywności. Szacuje się, że w okresie świąteczno-noworocznym na wysypisku z każdego domu ląduje 2 kg żywności. Dlaczego tak się dzieje?

- Gospodarstwa domowe nie dostosowują często liczby posiłków do liczby osób, która jest zapraszana na te święta. W związku z tym przygotowujemy zbyt dużą ilość posiłków. Niekoniecznie też sprawdzamy daty przydatności niektórych produktów

- informuje Katarzyna Bielawska.

Dodaje także, że problemem w marnowaniu żywności jest nieprzetwarzanie jedzenia z produktów oraz półproduktów, które pozostały z wigilijnego stołu. Wiele z tych potraw nadaje się do wykorzystania do innej potrawy lub do zamrożenia i spożycia w późniejszym terminie.