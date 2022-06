Nie wyrzucaj obierek z warzyw i skórek z owoców! Zobacz, jak wykorzystać je m.in. w ekologicznych domowych porządkach

Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jak pomysłowo wykorzystać odpady z owoców i warzyw m.in. do sprzątania domu. Zobacz kolejne slajdy, przesuwając zdjęcia w prawo, naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Coraz więcej osób żyje w duchu zero waste. Chcąc dbać o planetę możemy zacząć od ograniczania ilości odpadów produkowanych w domu. Warto wiedzieć, do czego i jak wykorzystać obierki i resztki owoców i warzyw. Sprawdź, jak zadbać o dom i ekologię.

Obierki i kawałki ziemniaków idealnie sprawdzą się przy porządkach

Wyrzucanie skórek od ziemniaków do kosza to wielkie marnotrawstwo, bo mają one wiele przydatnych zastosowań w domu. Możemy z ich pomocą m.in. usunąć kamień z czajnika i wyczyścić lustro. Wodą, w której gotujemy ziemniaki możemy regularnie czyścić sztućce.

Aromatyczne skórki cytrusów uratują kuchnię przed molami spożywczymi

Mole spożywcze to zmora, z którą często trudno nam sobie poradzić. Te kuchenne szkodniki uwielbiają się ukrywać w suchych produktach żywnościowych i tam bardzo szybko namnażają się ich larwy. Niestety często przynosimy te owady do domu wraz z zakupami, bo gnieżdżą się np. w kaszy, cukrze, przyprawach czy mące. Mole spożywcze nie znoszą zapachu cytrusów, dlatego warto wykorzystać skórki pomarańczy, mandarynek czy cytryn, żeby odstraszyć te paskudne owady. Nie wyrzucajmy więc ich do kosza. Zobacz, jak zadbać o dom bez użycia szkodliwej chemii:

Bananowe skórki przydadzą się na nawóz do kwiatów ogrodowych i doniczkowych

Banany kocha większość Polaków, bo są dostępne przez cały rok. Pysznie smakują i są dobrą przekąską do pracy, szkoły czy podczas rodzinnego seansu filmowego. Niestety skórki od bananów najczęściej lądują w koszy na śmieci, najwyższy więc czas żeby to zmienić. Warto wiedzieć, że skórka z banana, którą najczęściej wyrzucamy do kosza ma także istotne właściwości i może być bardzo przydatna. Znajduje się w niej wiele cennych pierwiastków (m.in. fosfor i potas), które nie powinny się zmarnować. Dlatego zróbmy z nich nawóz do roślin doniczkowych.

Pasta do sprzątania może powstać z ogórkowej skórki

Zielone, świeże ogórki to warzywo używane praktycznej w każdej kuchni. Można je jeść ze skórką, ale większość z nas przed spożyciem zawsze je obiera. Ogórkowa skóra z reguły ląduje w koszu, ale to wielki błąd. Można z niej zrobić ekologiczną pastę do czyszczenia m.in. umywalki, wanny czy armatury ze stali.

Cebula – jest niezastąpiona w każdej sytuacji