Nie wyrzucaj skórki od mandarynki. Zobacz - można ją wykorzystać na kilka sposobów [2.11.22]

Mandarynki to owoce podobne do pomarańczy, jednak są od nich o wiele mniejsze, słodsze i łatwiejsze w obieraniu ze skórki. Dzięki dużej zawartości witamin A i C mandarynki wspomagają układ odpornościowy, hamują działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za proces starzenia, a także poprawiają kondycję skóry oraz chronią przed chorobami oczu.