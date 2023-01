Nie zgadzasz się z podwyżką czynszu? Pozwij TBS do sądu. "Nie musimy niczego udowadniać"

Obliczanie czynszów w TBS-ach

Nie wolno im naliczyć niczego więcej?

Gdyby chcieli dodać do tego coś, co nie mieści się w tych trzech kategoriach, na przykład we Wrocławiu TBS sponsorował drużynę koszykarską, to taka działalność jest nie tylko zabroniona, ale takim kosztem nie wolno obciążać lokatorów. Każdy koszt musi być uzasadniony. Czasami TBS-y dokładają się do remontu ulic dojazdowych, będących własnością miasta lub wydają spore sumy na utrzymanie parkingów podziemnych, za które pobierają przecież osobno opłaty. To także nie są koszty, które mogą obciążać najemców.



Jak to się przekłada na wysokość czynszów?

Wiemy mniej więcej, że raty kredytów z BGK to od 6 zł do 10 zł za metr kwadratowy mieszkania. Nie dotyczy to najmu z dojściem do własności. Remonty to często jest mniej niż złotówka, a właściwie nawet ta złotówka to jest zbyt wiele, bo te budynki są wyraźnie zapuszczone. Jedyną niewiadomą pozostaje koszt eksploatacji. On może być różny, ale przykładowo spółdzielnie mieszkaniowe utrzymują naprawdę dużą czystość, remontują swoje budynki na bieżąco, malują klatki co kilka lat i podobnie jak wspólnoty mieszkaniowe mają te koszty eksploatacji na poziomie od 3 zł do 5 zł za metr kwadratowy. Tymczasem TBS-y w całej Polsce naliczają lokatorom 8 zł, albo nawet 11 zł za metr kwadratowy – tyle ostatnio zażądał TBS Wrocław. Jeżeli spółdzielnie i wspólnoty utrzymują się za mniejszą stawkę i jest tam czysto, a my żyjemy w brudzie, mamy odrapane budynki i brudne klatki schodowe, a ktoś każe nam płacić czasem trzykrotnie więcej, to na pewno takich kosztów nie ma, a jeśli takie koszty są ponoszone, to znaczy, że dzieje się tam jakaś gigantyczna niegospodarność i należy to skontrolować.