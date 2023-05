Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w samochodzie! Robi się coraz cieplej. Policjanci przypominają o poważnych konsekwencjach

Robi się ciepło, nie postępuj w ten sposób!

Ciepłe dni, jakich aktualnie doświadczamy, mogą być poważny zagrożeniem dla każdego zamkniętego w aucie. Kabina zaparkowanego na słońcu może szybko nagrzać się do 50 st. C. Natomiast auto zostawione w cieniu nagrzeje się do około, co również może być śmiertelne, zwłaszcza dla dziecka lub psa.

- Temperatura ciała dziecka bardzo szybko w takich warunkach osiąga 40 stopni Celsjusza, i wówczas jego narządy wewnętrzne przestają działać. Gdy temperatura jego ciała wyniesie ok. 41,5 stopni, dziecko umiera

- czytamy w komunikacie policji.