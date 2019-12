Nie żyje Adam Słodowy. Legendarny prowadzący "Zrób to sam" odszedł w wieku 96 lat

Wspomnienie o Adamie Słodowym

Informację potwierdziła żona Adama Słodowego, Bożena. "Powiedziała, że jej mąż równo tydzień temu obchodził 96. urodziny i zaraz po tym trafił do szpitala. Niestety, wczoraj wieczorem zmarł" - czytamy na rmf24.pl.

Adam Słodowy, gdy tylko pojawił się na ekranach telewizorów ze swoim programem "Zrób to sam", od razu podbił serca młodych majsterkowiczów pomysłowością, wyobraźnią oraz talentem do przekazywania wiedzy. Zrobiło się o nim głośno w całej Polsce. Powstawały nawet dowcipy z Adamem Słodowym w roli głównej.

W jednym z nich Gierek miał zapytać Słodowego "Pomożecie?". Na co popularyzator nauki odpowiedział "Zrób to sam". Nie wszyscy wiedzą, że Adam Słodowy przed karierą telewizyjną, zrobił też karierę w Ludowym Wojsku Polskim.