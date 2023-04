Nie żyje Marek Ciebielski - strażak, pasjonat Powstania Wielkopolskiego. Poznań stracił zasłużonego społecznika

Marek był dość nietypowym człowiekiem czynu, co zapewne wynikało z jego strażackiej pasji, wymagającej niesienia pomocy w pierwszej kolejności, a dopiero później myślenia o sobie. Gdy pojawiał się ważny społecznie cel, on działał od razu, bez wahania i w całym możliwym z jego strony zakresie. Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, wsiadał do strażackiego samochodu i rozwoził do szpitali przyłbice ochronne, maseczki i materiały dezynfekcyjne. Gdy Rosja napadła na Ukrainę, to w niesieniu pomocy uchodźcom na poznańskim dworcu i w konwojach śpieszących na Ukrainę z pierwszą pomocą dla cywili, służb mundurowych i żołnierzy ukraińskich, też nie mogło go zabraknąć. M.in. strażacy z OSP Kwiatowe, której naczelnikiem i prezesem był Marek, zakupili i szybko wyremontowali dwie Hondy CRV i HRV, wypełnili je darami dla cywili i dostarczyli we własnym konwoju w rejon Czernichowa.