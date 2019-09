Niebezpieczne aplikacje na Androida narażają na spore koszta! Odinstaluj je ze swojego telefonu i chroń swoje dane [27.09.19]

Wykradanie danych osobowych jest niezwykle dochodowym biznesem. Dzięki posiadaniu informacji o użytkownikach, możliwe jest np. skuteczniejsze reklamowanie. Niestety, nasze dane osobowe trafiają też do osób, które mogą wykorzystać informacje o nas, by np. naciągnąć nas na dodatkowe koszta. O tego typu zagrożeniach wypowiedziała się dla nas Monika Krasińska, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Pozyskiwanie danych jest bardzo opłacalne. My nie rozumiemy tak naprawdę, na czym polegają procesy przetwarzania naszych danych osobowych. Nie czytamy polityk bezpieczeństwa, nie analizujemy klauzul informacyjnych, często wykorzystujemy w sposób automatyczny określone rozwiązania technologiczne, to duże ryzyko, musimy być bardziej świadomi, bardziej odpowiedzialni, bo to my decydujemy o tym, jakie dane zostaną dalej przekazywane.