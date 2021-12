Niebezpieczne zabawki dla dzieci. Fatalne wyniki kontroli zabawek magnetycznych. Wszystkie zostały wycofane ze sprzedaży przez UOKiK

- Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały o wypadkach z użyciem kulek magnetycznych, w których poszkodowane zostały dzieci – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Inspekcja Handlowa sprawdziła 16 modeli zabawek magnetycznych, z czego 14 z nich to właśnie kulki, reszta to klocki i zabawka typu slime/glutek. Laboratoryjne kontrole wykazały, że wszystkie zbadane zabawki magnetyczne przekroczyły bezpieczny poziom strumienia magnetycznego (czyli siły wzajemnego przyciągania).

Dlaczego kulki magnetyczne są groźne?

Tylko magnesy o niskim wskaźniku strumienia magnetycznego mogą być bezpieczne dla dzieci. Maluchy bowiem często wkładają do buzi elementy zabawek lub przypadkowo znalezione małe przedmioty. Szczególnie niebezpieczne są te, które zawierają magnes, np. kulki magnetyczne. Przez swój niewielki rozmiar i kształt są łatwe do włożenia do buzi przez dzieci, a kolorami i swoimi właściwościami zwracają ich uwagę. Połknięcie kilku kulek jednocześnie powoduje, że wzajemnie się one przyciągają wewnątrz organizmu dziecka, co może skutkować np. przerwaniem jelita i wymagać natychmiastowej interwencji chirurgicznej.