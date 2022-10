Niebezpiecznie na drogach w Wielkopolsce. Mgły nie odpuszczają. Co nas czeka w najbliższych dniach?

Gęste mgły w Wielkopolsce. To jeszcze nie koniec

Silne mgły dały się we znaki kierowcom, którzy wyruszyli na drogi w poniedziałkowy poranek, 31 października. Mocno ograniczona widoczność znacznie utrudniała poruszanie się. Niestety, to jeszcze nie koniec.

Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Mgły nie odpuszczają

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia dla północno-wschodniej części regionu. Jak uprzedzają synoptycy, widzialność może być ograniczona od 100 m do 200 m, lokalnie nawet do około 50 m. Choć komunikat obowiązuje do 1 listopada do godziny 10:00, IMGW prognozuje, że gęste mgły mogą utrzymywać się także w kolejnych dniach i obejmować całą Wielkopolskę.

