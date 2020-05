Niebieski Wieloryb powraca. Namawiał dzieci do samookaleczeń i samobójstwa. Policjanci z Poznania zatrzymali "kuratora" niebezpiecznej gry

Dwie nastolatki biorące udział w makabrycznej grze przebywały na terenie Polski. Jedna mieszka pod Poznaniem, a druga na terenie woj. dolnośląskiego. Jedna z dziewczynek, z pochodzenia Ukrainka, miała ślady wielu skaleczeń całego ciała. Jest ona objęta odpowiednią opieką medyczną. Pixabay

Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę, który stworzył grę na wzór Niebieskiego Wieloryba. 24-latek nakłaniał dzieci do samookaleczeń, a być może nawet do samobójstwa. Jedna z uczestniczek niebezpiecznej gry mieszka pod Poznaniem. Obywatela Ukrainy zatrzymano w czwartek w powiecie bełchatowskim. Policja i poznańska prokuratura będą składać do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.