Niech żyje heavy metal! Hunter zagra w Poznaniu piosenki z „Arachne”

Żabson wystąpi w Tamie z nową płytą!

Choć ma zaledwie 25 lat, to od dawna należy do ścisłej czołówki najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. W czym tkwi siła twórczości Żabsona? Odpowiedź na to pytanie może przynieść jego sobotni koncert, na którym zagra piosenki ze swojej najnowszej płyty „Internaziomal”. Na ...