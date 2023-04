Niecodzienny spacer przyrodniczy. Będzie można zobaczyć traszki ratajskie z bliska!

- Na wielu spacerowych alejkach można stanąć oko w oko z traszką; jak się wówczas zachować, dlaczego traszki trzeba chronić i jak odwdzięczą się latem - opowie przewodnik spaceru Artur Golis - pracownik służby parków krajobrazowych Wielkopolski - zachęca miasto Poznań na portalu poznan.pl. - Zawodowo zajmuje się ochroną krajobrazu, głównie wiejskiego lecz także obszarów leśnych i mokradłowych.

Traszki kończą już wiosenne migracje do miejsc rozrodu, a do aktywności zachęcają je opady deszczu, wilgotność i temperatura zachęcają te zwierzęta do wzmożonej aktywności.