Niedziela handlowa 2022: Czy Niedziela Palmowa jest handlową? Zmiany w kursowaniu MPK w Poznaniu

Niedziela Palmowa 2022

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień w kościele katolickim, który kończy się Wielkanocą. Czasu do świątecznych przygotowań jest co raz mniej. Niektórzy chcą przeznaczyć Niedzielę Palmową na świąteczne zakupy, ponieważ jest to jedna z siedmiu niedziel handlowych w 2022 roku. Czy będzie to możliwe?